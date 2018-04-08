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سياسة

شاهد: اللحظات الأخيرة للصحفي ياسر مرتجى قبل استشهاده

8/4/2018

استشهد صحفي فلسطيني ثانٍ، السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال تصوير احتجاجات الجمعة، بمنطقة شهدت تصاعد دخان كثيف نتج عن قيام المتظاهرين بإضرام النار في إطارات سيارات.

ونشرت شركة إعلامية محلية لقطة مصورة تظهر الصحفي ياسر مرتجى (30 عامًا) أثناء معالجته فور إصابته.

وظهر ياسر في اللقطة يحرك رأسه من جانب إلى آخر بينما يحاول مسعفون توصيل جهاز التغذية الوريدية في ذراعه اليمنى قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

وكان مرتجى على مبعدة أكثر من 100 متر من الحدود، ويرتدي سترة واقية من الرصاص تحمل علامة "صحافة"، وكان يحمل الكاميرا الخاصة به لتغطية مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة مكشوفة أسفل الإبط مباشرة، بحسب شهود عيان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار فقط على "المحرضين" المتورطين في الهجمات ضد الجنود، مشيرًا إلى أنه يحقق في ملابسات وفاة مرتجى وسط بيئة مضطربة للغاية.

المصدر : أسوشيتد برس
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