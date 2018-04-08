البث الحي
سياسة

شاهد: الاحتلال يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم

8/4/2018

منعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار الفاصل، في قرية دير الغصون قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المزارع "معتز علي"، خلال وقوفه أمام البوابة المغلقة التي توصل لأرضه "أغلق جيش الاحتلال البوابة، ويمنعنا من الدخول والوصول لأراضينا".

وتابع "أملك 30 دونمًا (الدونم ألف متر مربع) خلف الجدار مزروعة بالخضار.. إذا واصلوا إغلاق البوابة ستتلف المحاصيل، وتكون خسارتي وخسارة باقي المزارعين كبيرة".

وذكر المزارع أن عشرات المزارعين والعمال، لم يتمكنوا من الدخول للعمل في أراضيهم بسبب الإغلاق.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من جيش الاحتلال، لقراره غلق البوابة، أو مدة سريان الوضع الجديد.

وأكد المزارع الفلسطيني، أنه وعشرات المزارعين الآخرين لم يدخلوا لأراضيهم خلال الأيام الماضية بسبب الأعياد اليهودية، إذ يغلق الاحتلال البوابات والمعابر، ما يعرض المزروعات جميعها للتلف، حسب قوله.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)