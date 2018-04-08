شاهد: أطباء يساعدون أطفال دوما على التنفس بعد الهجوم الكيماوي

قتل 150 شخصًا على الأقل في هجوم بغاز سام استهدف بلدة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، حسبما أفاد نشطاء الدفاع المدني ومسعفون وأطقم طبية.

وأظهرت لقطات متعددة أطفالا في مستشفى مؤقت، بعضهم يرتدي أقنعة أوكسجين، وأطباء ومسعفين يساعدونهم على التنفس بعد هجوم الغاز السام.

وذكر الدفاع المدني السوري، المعروف أيضًا باسم الخوذ البيضاء، أن عناصره عثروا على عائلات كاملة لقت حتفها اختناقا داخل منازل وملاجئ.

وأسفر هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، والذي اتهم النظام السوري بالتورط فيه على نطاق واسع، عن مقتل مئات الأشخاص، ما دفع الولايات المتحدة للتهديد بشن عملية عسكرية قبل أن تتراجع في وقت لاحق.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية طوال الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات، وتقول إنها دمرت ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بعد هجوم في الغوطة الشرقية.