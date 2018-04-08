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سياسة|السعودية

ابن سلمان سيقيم في "أغلى قصر بالعالم" يمتلكه بفرنسا

قصر لويس التاسع عشر بيع بقيمة 301 ملايين دولار عام 2015
قصر لويس التاسع عشر بيع بقيمة 301 ملايين دولار عام 2015
8/4/2018

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في وقت لاحق اليوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام تتناول مختلف أزمات الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة صانداي تلغراف البريطانية اليوم إنه من المتوقع أن يقيم ولي العهد السعودي في قصر يملكه في فرنسا يعد "أغلى منزل في العالم".

وسيلتقي ابن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر الثلاثاء لتعزيز علاقات معقدة أساسا بين البلدين، وفق توصيف وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقريرا قالت فيه إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اشترى قصرا في باريس بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وهو أعلى سعر لمنزل في العالم.

وأضافت الصحيفة، أن قصر لويس التاسع عشر بيع عام 2015 في صفقة وصفتها مجلة "فورتشن" بأنها أغلى منزل في العالم.

وتابعت الصحيفة آنذاك أن القصر الذي يحتوي على نافورة ذهبية وتماثيل رخامية وحديقة مساحتها 57 فدانا، بيع لمشترٍ لم تكن هويته معلنة، لكن اتضح أن المشتري هو ولي العهد السعودي.

وذكرت نيويورك تايمز أنها توصلت لهوية المشتري من خلال مجموعة من المقابلات والوثائق، ضمت محاميا في دوقية لوكسمبورغ وعددا من أغنياء مالطة.

وأوضحت أن ملكية القصر تمت تغطيتها عن طريق شركات وهمية في فرنسا، بينما تعود الملكية الحقيقية لشركة سعودية يديرها الأمير محمد بن سلمان شخصيا.

وتم تطوير القصر في عام 2009، وزود بأنظمة صوت وأضواء وتكييف عن بعد، بالإضافة إلى قبو للخمور.

وفي الداخل توجد أجنحة بها 10 غرف نوم، وقاعتين للرقص، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وملعب اسكواش، وصالة رياضية، ومسرح وسينما.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية + نيويورك تايمز
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