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سياسة|تركيا

أردوغان: متى سيلتفت الغرب للأبرياء الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
8/4/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا الدول الغربية "أيها الغرب، متى ستلتفت إلى النساء والأطفال الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية حتى نقول عنك إنك تتصرف بعدل؟".

وأضاف في كلمة له أمام المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا (الأحد) أن "دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولا يحق لهذه الدول (الغربية) أن تشتكي من الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

وتابع "تبًّا للذين حوّلوا المأساة الحاصلة في منطقتنا إلى مطية لتجّار أسلحتهم، ولمصالحهم السياسية الداخلية، وتبًّا لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان".

وتابع "نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين "فلتذهبوا إلى الجحيم".

وقتل عشرات المدنيين وأصيب المئات، جراء هجوم كيماوي للنظام السوري (السبت) على "دوما" في غوطة دمشق الشرقية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وفيما يتعلق بعملية غصن الزيتون قال أردوغان إن عدد من تم تحييدهم منذ بدء العملية في عفرين السورية وصل إلى 4017 إرهابيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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