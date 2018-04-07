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سياسة

وضع العلم الأمريكي على شاشات الكمبيوتر في هجوم إلكتروني على إيران

7/4/2018

قالت وزارة الاتصالات في إيران السبت إن متسللين إلكترونيين هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "أثر الهجوم على ما يبدو على 200 ألف جهاز راوتر في أنحاء العالم في هجوم واسع النطاق بما يشمل 3500 جهاز فيبلدنا"، مشيرة إلى أن المهاجمين تركوا تحذيرا يقول "لا تعبثوا بانتخاباتنا".

وأضاف البيان أن الهجوم، الذي أصاب شركات تقديم خدمات الإنترنت وقطع اتصال المشتركين بالشبكة، وقع بسبب نقطة ضعف في أجهزة الراوتر المقدمة من شركة سيسكو التي كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا وقدمت حلا للأمر لكن بعض الشركات لم تُحمّله بسبب عطلة العام الإيراني الجديد.

ونشر محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صورة لشاشة جهاز كمبيوتر مخترق على تويتر وبها العلم والرسالة وقال إن من غير المعروف بعد الذي نفذ الهجوم.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن الوزير إن الهجوم أثر أساسا على أوروبا والهند والولايات المتحدة.

وأضاف "تأثر نحو 55 ألف جهاز في الولايات المتحدة و14 ألفا في الصين، وبلغت نسبة الأجهزة التي تأثرت في إيران 2 في المئة".

وقال هادي سجادي نائب رئيس المنظمة الإيرانية لتكنولوجيا المعلومات، وهي جهة حكومية، إنه أمكن تحييد الهجوم في غضون ساعات من رصده في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وإنه لم يتسبب في فقد أي بيانات.    

المصدر : رويترز
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