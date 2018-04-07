واشنطن تجهض بيانا في مجلس الأمن حول غزة

أجهضت الولايات المتحدة للمرة الثانية مساعي كويتية لاستصدار بيان من مجلس الأمن يدعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض.

وقال مراسل الجزيرة إن الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وزعت (الجمعة) مشروع بيان يدعو إلى وقف استهداف الاحتلال للفلسطينيين الذين يتظاهرون بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مراقب فلسطين الأممي رياض منصور، ومندوب الجامعة العربية بالمنظمة الدولية ماجد عبد العزيز، في مقر المنظمة بنيويورك، إنهم قاموا بتوزيع مشروع بيان جديد على أعضاء مجلس الأمن بشأن ما يجري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماما لمشروع البيان الذي تم توزيع الجمعة الماضي.

وأضاف أن مشروع بيان الجمعة الماضية، حظي بموافقة 14 دولة عضو بمجلس الأمن إلا أن دولة واحدة (الولايات المتحدة) رفضت حتى مجرد الانخراط ومناقشة محتوى البيان، ما أدى لتعطيل صدوره.

وأشار العتيبي، إلى أن بلاده تجنبت في مشروع البيان الجديد الإشارة لإدانة القوات الإسرائيلية حتى لا يتم الاعتراض عليه.

ويتطلب إصدار البيانات الصحفية أو الرئاسية من مجلس الأمن موافقة جماعية لكل أعضاء المجلس (15 دولة)، وتملك أي دولة عضو إمكانية تعطيل صدور هذه البيانات بمجرد إعلان اعتراضها.

والبيان الصحفي أضعف ما يصدر عن مجلس الأمن، حيث إنه غير ملزم بالمرة، ويأتي في المرتبة الأخيرة من حيث القوة.

من جانبه، طالب مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في ذات المؤتمر، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال منصور: "لقد حاولنا الأسبوع الماضي أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ولكن لسوء الحظ رفضت إسرائيل الاستماع للمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن فلسطين أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام القتلى والمصابين الفلسطينيين، واعتبر استمرار مجلس الأمن في إهمال مسؤولياته، بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قُدما في مذبحتها.

بدوره، قال ماجد رياض مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اتصالات وثيقة تجري حاليا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل الدفع باتجاه محاسبة الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين أمس فيما عرف بجمعة الكوشوك.

ومنذ 30 مارس/آذار، يتجمع فلسطينيون يوميًا، قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، للمشاركة في مسيرات سلمية تطالب بعودة الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه المسيرات بشكل يومي ما أسفر حتى مساء الجمعة، عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.