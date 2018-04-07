مادلين أولبرايت: هل سنوقف ترمب قبل فوات الأوان؟!

قالت وزير الخارجية السابقة مادلين أولبرايت إن الفاشية تشكل تهديدا أكثر خطورة من أي وقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أولبرايت في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعنوان "هل نوقف ترمب قبل فوات الأوان" أن ترمب قاد أمريكا إلى مواقف أكثر انعزالية في مجالات التجارة وتغيير المناخ والسلام في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه تمت خيانة الوعود التي بشر بها الربيع العربي على يد قادة مستبدين، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يستخدم الأمن لتبرير حبس الصحفيين والمعارضين السياسيين.

وأضافت أولبرايت أن ترمب أهان جيران الولايات المتحدة وحلفاءها، وبدلا من الدفاع عن قيم المجتمع الحر؛ وعزّز مواقف الحكام الدكتاتورين الذين لم يعودوا يشعرون بالخوف من انتقادات الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات المدنية، بل أصبحوا يشيرون إلى كلمات ترمب لتبرير أعمالهم القمعية.

وأشارت إلى أن مبعث القلق هو احتمال قيام ترمب بإطلاق العنان لأحداث لا يستطيع هو ولا أي شخص آخر السيطرة عليها، من بينها الأزمة مع إيران وكوريا الشمالية.