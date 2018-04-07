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سياسة|ألمانيا

قتلى وعشرات المصابين في حادث دهس غربي ألمانيا

7/4/2018

صرحت شرطة مدينة مونستر الألمانية بأن حادث دهس أدى إلى مقتل الكثيرين وجرح ثلاثين شخصا على الأقل، إثر اقتحام سيارة فان صغيرة لحشد من الناس هناك.       

وأضاف متحدث باسم الشرطة (السبت) أن عدد القتلى لا يمكن التأكد منه بصورة يقينية حاليا. 

ونقل موقع آر بي الإخباري الألماني، عن مصادر لم يسمها، أن سيارة مسرعة صدمت عددا من المارة في مدينة مونستر بولاية شمال الراين ويستفاليا؛ ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى مغادرة مكان الحادث.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة، عن مصادر لم تسمها أن سائق السيارة أطلق الرصاص على نفسه في موقع الحادث وتوفي.

وأضافت أن الشرطة تعتقد بأن الحادث هجوم لم تعرف دوافعه بعد.

المصدر : الألمانية + الأناضول
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