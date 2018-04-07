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سياسة

شاهد: "سبت النور" مسلم يحمل مفتاح كنيسة القيامة

7/4/2018

وصل حامل مفتاح كنيسة القيامة (السبت) لفتح أبوابها قبل احتفالات سبت النور.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مئات الضباط في المدينة القديمة في حين توافد المسيحيون الاورثوذكس على الكنيسة انتظارا لبدء الاحتفالات.

ويحمل مفاتيح الكنيسة رجل مسلم من عائلة تعتبرها الطوائف المسيحية المختلفة التي تسيطر عليها محايدة.

وائتمنت عائلة أخرى من أقدم العائلات المسلمة في المدينة هي عائلة نسيبة على مهمة فتح أبواب الكنيسة وإغلاقها ويتولى أفرادها القيام بهذه المهمة إلى اليوم.

ويعتقد كثيرون من المسيحيين أن كنيسة القيامة مقامة في الموقع الذي يؤمنون بأن المسيح صلب ودفن فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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