البث الحي
سياسة|تركيا

بالصور: اصطدام ناقلة بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول

ناقلة اصطدمت بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول
ناقلة اصطدمت بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول
7/4/2018

ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن ناقلة اصطدمت بقصر أثري على ضفة مضيق البوسفور في إسطنبول (السبت) بعد أن تعطلت معدات التوجيه فيها مما أدى لتوقف حركة المرور في المضيق من الاتجاهين.

وأضافت المحطة أن قوارب سحب وسفنا من خفر السواحل توجهت للمنطقة بعد اصطدام الناقلة التي ترفع علم مالطا، وتم سحب الناقلة نحو الشاطئ.

رويترز

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا لكن اللقطات من موقع الاصطدام تظهر أضرارا بالغة لحقت بالقصر الأثري الساحلي الذي يقع تحت جسر السلطان محمد الفاتح، أحد الجسور الثلاثة بين الشطرين الأوربي والآسيوي من إسطنبول.

ويعود تاريخ القصر الذي اصطدمت به الناقلة إلى القرن الثامن عشر وتقام فيه حفلات زفاف وحفلات موسيقية وفقا لما ورد على موقع القصر على الإنترنت.

ومضيق البوسفور أحد أهم مضايق العالم لنقل النفط ويمر به أكثر من ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية وتأتي غالبا من روسيا وبحر قزوين، وهو يمتد 17 ميلا ويربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

كما تمر بالمضيق سفن الحبوب القادمة من روسيا وقازاخستان إلى الأسواق العالمية.

رويترز

      

رويترز

  

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)