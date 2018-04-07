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سياسة

الفيلة تقتل 13 من لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
7/4/2018

أفاد موقع "دكا تريبيون" الإخباري في بنغلاديش (السبت) أن هجمات الفيلة البرية على مخيمات مدينة "كوكس بازار"، شرقي البلاد، تسببت في مقتل عدد من لاجئي الروهينغيا.

وأوضح الموقع أن المخيمات تقع على مسار الهجرة الموسمية للفيلة، ما يتسبب بالعديد من الحوادث.

ونقل عن دراسة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (ICUN)، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أن 13 لاجئًا على الأقل قتلوا، منذ أغسطس/ آب 2017، بسبب تلك الهجمات.

يأتي هذا وسط تحذيرات دولية من إمكانية تعرض حياة أعداد كبيرة من اللاجئين في بنغلاديش للخطر، بسبب الرياح الموسمية، خلال الأيام القادمة.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يتعرض الروهينغيا، في إقليم أراكان، غربي ميانمار، لحملة جرائم جديدة من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن تهجير مئات الآلاف.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 700 ألف من مسلمي أراكان إلى بنغلاديش، منذ بداية الحملة، وحتى 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.

المصدر : الأناضول
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