الفاتيكان يعتقل قسا متهما في استخدام صور إباحية للأطفال

أعلن الفاتيكان السبت أن الشرطة اعتقلت القس كارلو ألبرتو كابيلا للمحاكمة في اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال.

وأضاف بيان أصدره الفاتيكان أن الشرطة ألقت القبض على المونسنيور كارلو ألبرتو كابيلا في وقت مبكر (السبت) بناء على أمر من رئيس قضاة التحقيق في الفاتيكان بعد تحقيق في الأمر.

وتم توجيه الاتهام إلى كابيلا بناء على مواد من قانون العقوبات الخاص بالفاتيكان الذي يعاقب على حيازة ونشر كميات كبيرة من الصور الإباحية الخاصة بالأطفال.

وكان كابيلا يعمل دبلوماسيا في سفارة الفاتيكان بواشنطن وجرى استدعاؤه في سبتمبر الماضي، بعدما ربطت السلطات الأمريكية بينه وبين جرائم محتملة خاصة بالصور الإباحية للأطفال، ورفض الفاتيكان السماح له بأن يحاكم من قبل السلطات الأمريكية.

وسبق أن قدم بابا الفاتيكان اعتذارا باسم الكنيسة عن حوادث التحرش الجنسي بالأطفال التي ارتكبها كهنة كاثوليك خلال سنوات سابقة.

وواجهت الكنيسة الكاثوليكية اتهامات بارتكاب قساوسة انتهاكات جنسية والتغطية على هذه القضايا حول العالم خلال السنوات الأخيرة.