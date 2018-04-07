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سياسة

"أشجع امرأة في العالم": أشعر بالندم لأني وافقت على أخذ الجائزة

6/4/2018

قالت مجد شوربجي، الناشطة السورية التي حصلت على جائزة أشجع امرأة في العالم من الخارجية الأمريكية، إنها ليست ممتنة بالجائزة وتشعر بالندم لموافقتها بالحصول عليها.

وفي حلقة برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر، أضافت مجد شربجي، التي تم تكريمها أيضا من ميشيل أوباما: "في هذا الوقت كنت أظن أني استطيع أن أوصل صوتي بشكل أكبر لمناطق صنع القرار ولكن تبين لي أن الدول لديها مصالح في سوريا ولا يناسبها أن توقف هذا النظام عند حدوده". 

وأشارت إلى أن الغرب يكرمون بعض النشطاء من أجل "رفع العتب" لعدم تدخلهم في سوريا، وإيقاف حمام الدم.

وأوضحت الناشطة السورية مجد شربجي أن الجائزة لا تعني لها شيئا، مؤكدة أن السوريين ليسوا بحاجة لمن يكرمهم خصوصا إذا كان هذا التكريم من حكومة مثل الحكومة الأمريكية المتخاذلة لأبعد الحدود حتى في أبسط الأمور الإنسانية.

المصدر : الجزبرة مباشر
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