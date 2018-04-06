شاهد: وزير الخارجية السوداني يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لوزير الخارجية السوداني، فجر الجمعة، عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت كافة القضايا العالقة التي أدت لهذا التعثر، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية.

وأوضح شكري أن المباحثات كانت شفافة، لكنها لم تسفر عن نتائج محددة، مضيفًا أن الأطراف ستسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال 30 يوما.

وانطلقت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت لأكثر من 15 ساعة، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأشار وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور إلى أن اجتماع اللجنة الثلاثية الذي اختتم أعماله في الساعات الأولى من صباح الجمعة كان نتاج للتوجيهات التي تمخضت عن لقاء قادة الدول الثلاث (السودان – اثيوبيا – مصر) بأديس أبابا في 27 من يناير/كانون الثاني الماضي على هامش انعقاد القمة الأفريقية بغرض تذليل العقبات أمام المفاوضات حتى تعم الفائدة لشعوب المنطقة وأن يكون ديدنهم التعاون.

وأضاف أن اللجنة ضمت في عضويتها وزراء الخارجية ووزراء الري وقادة الأجهزة الأمنية بجانب الفنيين في مجال المياه بالدول الثلاث.

كما أشاد بالروح التي سادت المفاوضات من جميع الأطراف واصفاً النقاش الذي دار بأنه كان نقاشاً بناءً وتفصيلياً ويحتاج إلى وقت أكثر حتى يخرج بإجابات.

ولفت غندور أنه لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض، وأضاف: "سيتم تحديد ذلك لاحقا".

يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.

وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء سد النهضة من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

ومن جانبها تقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.