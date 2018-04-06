شاهد| قائد حماس في غزة: انتظروا زحفنا قريباً

قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار (الجمعة) إن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل "حالة وطنية من المستوى الأول، يجب الحفاظ عليها".

تصريحات السنوار، جاءت أثناء مشاركته في مسيرات "العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وأضاف "غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني"، فيما تابع محذّراً "إذا انفجرنا سوف ننفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

‏وتابع، "نسير على عهد المقاومة والتحرير، ونخرج اليوم لنقول للعالم أجمع أن غزة حرة، وسنخرج على مدار الأيام القادمة ولينتظروا زحفنا القريب".

وبدأت مسيرات العودة، صباح يوم الجمعة الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

وتبعد خيام العودة، المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مسافة 700 متر عن السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرات العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة المئات حتى مساء (الجمعة).