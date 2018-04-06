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سياسة|كوريا الجنوبية

حبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 24 سنة

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هيه
رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هيه
6/4/2018

أصدرت محكمة في سول حكما بالسجن 24 عاما على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك كون هيه بعد إدانتها بتهمة الفساد اليوم الجمعة، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

ودان قاض بمحكمة سول الجزئية باك، 66 عاما، في 16 اتهاما بالفساد، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة والرشوة وتسريب أسرار الدولة. 

وتم تغريمها أيضا 18 مليار وون بسبب الفضيحة، التي أدت إلى إقالتها والإطاحة بها في نهاية المطاف من قبل المحكمة الدستورية في البلاد في مارس/ آذار العام الماضي.  

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالحكم عليها بالسجن 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (111 مليون دولار)، حال إدانتها.

وتغيبت باك، التي لم تمثل أمام المحكمة في جلسات سابقة، عن الحضور أثناء النطق بالحكم.

واتهمت باك بالسماح لصديقتها المقربة منها، تشوي سون سيل بحرية الوصول بشكل واسع إلى الأعمال الخاصة بالحكومة، على الرغم أن تشوي لم تكن تتولى أي منصب رسمي.

وفي مارس/ آذار الماضي، حكم على تشوي بالسجن 20عاما وأمرتها المحكمة بدفع غرامة 18 مليار وون.

وكانت المحكمة الدستورية قد أطاحت بباك، التي أصبحت أول رئيسة لكوريا الجنوبية في عام 2013 في مارس/ آذار العام الماضي، بعد إقالتها بسبب الفساد في أعقاب أسابيع من المظاهرات، التي كانت تطالبها بالتنحي من منصبها.

وكانت باك من بين أكثر السياسيين المحافظين نفوذا في البلاد وتم انتخابها في الجمعية الوطنية (البرلمان) خمس مرات.      

وهي ابنة باك شونغ هي، الذي حكم كوريا الجنوبية بقبضة من حديد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حتى اغتياله في عام 1979.

المصدر : الألمانية
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