الخارجية الإيرانية: تصريحات ابن سلمان بشأن إسرائيل "وصمة" في سمعة السعودية

انتقدت إيران تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن إسرائيل ووصفتها بأنها "وصمة" في سمعة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي "هذه السياسات مأساة مروعة وستسجل في التاريخ "كوصمة في سمعة البلاد".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة (ذي أتلانتك) الأمريكية إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.

ووصف قاسمي بن سلمان بـ "الوافد الجديد" الذي أصبحت طموحاته السياسية "مرضًا غير قابل للشفاء".

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء الماضي اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلاله تطورات أزمة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي شدد على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.