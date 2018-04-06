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سياسة

أمير قطر يلتقي بالرئيس الأمريكي الثلاثاء

الأمير تميم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في الرياض
الأمير تميم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في الرياض
6/4/2018

قالت وكالة الأنباء القطرية (الخميس) إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وأفاد البيت الأبيض بأن ترمب سيستقبل أمير دولة قطر في واشنطن ضمن زيارة يقوم بها الأمير للولايات المتحدة تستمر عدة أيام.

وقال البيت الأبيض إن ترمب سيلتقي مع أمير قطر لبحث سبل دفع "الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة" بين الولايات المتحدة وقطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم والرئيس ترمب سيبحثان "سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وسيبدأ أمير قطر أنشطته بزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا ثم يتوجه إلى مدينة ميامي، حيث سيجتمع مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الذي يرافقه وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال- لقاءات في واشنطن مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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