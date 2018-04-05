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سياسة|تركيا

4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية
التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية
5/4/2018

قال رئيس جامعة عثمان غازي التركية ووسائل إعلام محلية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون (الخميس) في إطلاق نار بالجامعة التي تقع في إقليم اسكي شهر بشمال غرب البلاد.

وذكر رئيس الجامعة حسن جونين أن المسلح، وهو باحث في الجامعة، قَتل بالرصاص مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليات ومحاضرا وموظفا في كلية التربية بالجامعة.

وقال تلفزيون "سي إن إن ترك" إن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وقال جونين إن المهاجم دخل كلية التربية ومعه مسدس وأطلق النار على الأربعة.

وأظهرت لقطات من موقع الهجوم عددا من رجال الشرطة ورجال الإسعاف في المنطقة بينما يجري علاج طلبة وموظفين في عربات إسعاف.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة اعتقلت المهاجم.

ولم يتضح بعد دوافع الرجل. وقال مراسل للأناضول متحدثا لقناة "سي إن إن ترك" إن المهاجم استسلم للشرطة ولم يحاول الهرب.

المصدر : وكالات
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