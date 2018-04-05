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سياسة

مقتل 20 شخصا في حادث تصادم بصعيد مصر

حادث سير في مصر
حادث سير في مصر
5/4/2018

قال محافظ سوهاج جنوبي مصر، إن 20 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلتي ركاب صغيرتين (ميكروباص) وعربة نقل ثقيل على طريق سوهاج-أسيوط الصحراوي الشرقي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وقال المحافظ أيمن عبد المنعم إن شخصين آخرين أصيبا في الحادث وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية أوضحت أن الحادث سببه السرعة الزائدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ‏12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيًا، و109 عالميًا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

المصدر : وكالات
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