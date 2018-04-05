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سياسة|مصر

لجنة حماية الصحفيين تدين "الإجراءات الانتقامية" ضد موقع "مصر العربية"

5/4/2018

أدانت لجنة حماية الصحفيين ما سمته "الإجراءات الانتقامية" التي نفذتها السلطات المصرية ضد موقع "مصر العربية" الإخباري بسبب تغطيته للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ودعت اللجنة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، السلطات المصرية للإفراج عن رئيس تحرير الموقع عادل صبري، الذي تحتجزه السلطات منذ مساء الثلاثاء، بعد مداهمة مقر الموقع.

وجاءت المداهمة بعد يومين من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الموقع 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولارا) لإعادته نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يتحدث عن وقوع مخالفات انتخابية مزعومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، في بيان: "السلطات المصرية المختلفة، التي هددت الصحافة قبل الانتخابات، يبدو أنها تتنافس على من يستطيع أن يفرض رقابة بشكل أكثر صرامة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف المنسق: "نطالب الحكومة المصرية بتخفيف حملتها القمعية القاسية وأن تترك وسائل الإعلام الإخبارية تقوم بعملها في مساءلة السلطة".

ومصر العربية واحد من نحو 500 موقع حجبتهم السلطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية؛ لكن لا يزال بالإمكان تصفحه هو ومجموعة أخرى من المواقع عبر تقنية الشبكات الافتراضية.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن حجب المواقع يرقى إلى وصفه بحملة قمع على حرية الصحافة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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