صحيفة المصري اليوم تمنع "عبد الناصر سلامة" من الكتابة

أصدر عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم توجيهاته إلى إدارة تحرير الصحيفة بوقف مقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة.

ويأتي هذا القرار إثر الأزمة الدائرة حاليا بين النظام المصري والصحيفة على خلفية عنوان الصحيفة الذي خرجت به أثناء الانتخابات الرئاسية عن قيام الدولة بحشد الناخبين، وأدى إلى تغريم الصحيفة وإجبارها على الاعتذار.

وكان صلاح دياب مالك صحيفة المصري اليوم وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة قد التقيا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مكرم محمد أحمد" بهدف نزع فتيل التوتر وإعفاء الصحيفة من سداد مبلغ الـ١٥٠ ألف جنيه التي قررها المجلس كغرامة على الصحيفة التي نشرت اعتذاراً في الصفحة الأولى عن العنوان.

وقالت مصادر من داخل المجلس أن مكرم محمد أحمد طلب من دياب وسعيد وقف مقال سلامة فورا. وذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية شخصيا على حد قوله. إلا أن دياب قاوم تنفيذ هذا الطلب. وفي اليوم التالي مباشرة (الثلاثاء) أوقف عبد المنعم سعيد نشر المقال دون تنسيق مع صلاح دياب. وهو ما أغضب صلاح دياب الذي تدخل لنشر مقال الأربعاء. ثم تدخل عبد المنعم سعيد لوقف مقال الخميس، وصدرت الجريدة باعتذار للقراء من الكاتب عنه على الرغم من أن المقال أرسل إليها بالفعل ولم يعتذر. فيما يشير إلى خلاف بين دياب وسعيد في هذا الصدد.

وقال عبد الناصر سلامة في تصريحات للجزيرة مباشر "لا أعتقد أبدا أن هذه توجيهات رئيس الجمهورية كما يدعي مكرم محمد أحمد. ذلك أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات معي من جانب مكرم وعبد المنعم سعيد في آن واحد".

وأضاف سلامة "كتبت مقالاً الأسبوع الماضي تحت عنوان (من يحاسب الأستاذ مكرم) على إثر استخدامه تعبير (المعر**ن) أمام الميكروفونات على الهواء مباشرة في وصف المناوئين لسياسات النظام. أما عبد المنعم سعيد فقد أصدرت توجيهات حينما كنت رئيساً لتحرير الأهرام بوقفه مؤقتاً عن الكتابة حينما بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معه. وذلك لعدم التأثير على سير التحقيقات. وهي القضية التي مازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن".