شاهد: مفاتيح العودة.. وسيلة احتجاج جديدة في مسيرات غزة

اتجه الحدّاد علي بنات (38 عامًا)، من قطاع غزة، لصناعة مفاتيح حديدية يعتبرها اللاجئون الفلسطينيون رمزًا "لحقهم في العودة".

مبادرة "علي" جاءت رغبة منه في مساندة مسيرات "العودة" الكبرى التي انطلقت على الحدود الشرقية للقطاع منذ الجمعة الماضية بوسائل جديدة للتعبير عن مطالبها.

ويعتبر مفتاح العودة رمزًا للاجئين الفلسطينيين، للتأكيد على تمسكهم ببيوتهم التي طردوا منها عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية.

وفي أحد أركان ورشته شرقي مدينة غزة، يضع اللاجئ "علي" اللمسات النهائية على مفتاح حديدي صنعه بطريقة يدوية.

ويقول "علي" الذي هُجر أجداده من مدينة يافا المحتلة (وسط فلسطين التاريخية): "أعمل في ورشتي لأصنع كمية كبيرة من مفاتيح العودة، دعمًا للمسيرة على حدود غزة".

ولا يكترث "علي"، لعلامات الإرهاق التي بدأت تظهر على وجهه ويديه، بسبب عمله لساعات طويلة في صناعة مفاتيح العودة.

وصنع الرجل منذ ساعات الصباح 40 مفتاحًا، ويرغب بصناعة 100 ليقدمها للفلسطينيين الموجودين في مسيرة العودة الجمعة القادمة.

ويؤكد أن مفتاح العودة "رمز للاجئ الفلسطيني الذي يعبر به عن بيته الذي هجر منه على أيدي عصابات إسرائيلية عام 1948".

ووجه "علي" رسالته لدول العالم "أن الفلسطينيين المهجرين لهم حق في العودة لأراضيهم وهذا المفتاح للتأكيد أننا راجعون لبلادنا".

وانطلقت مسيرات العودة، صباح الجمعة الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، للمطالبة بالعودة.

وقمع جيش الاحتلال تلك الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا، وإصابة المئات.

وأعادت تلك المسيرات الأنظار مجددًا إلى مصطلح "حق العودة" الفلسطيني، الذي ظهر عقب "النكبة" التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية المسلحة بحق القرى والمدن الفلسطينية إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون، البالغ عددهم حاليًا نحو 5.9 ملايين شخص، بالعودة لأراضيهم، رغم مرور 70 عامًا على تهجيرهم القسري.

وتنص قرارات دولية، أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة لأراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.