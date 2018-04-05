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سياسة

شاهد: كلاكيت ثالث مرة.. مسؤولون مصريون يحاربون ميكروفون الجزيرة

5/4/2018

شهد اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بدول مصر والسودان وأثيوبيا، المنعقد بالخرطوم لبحث ملف سد النهضة، معركة جديدة من الوفد المصري ضد ميكروفون قناة الجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ملف سد النهضة على المستويات الفنية والأمنية والسياسية، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث.

لكن الوفد المصري تفرغ قبيل انعقاد الاجتماع لمواجهة ميكروفون الجزيرة، حيث حرص عدد من أعضاء الوفد المرافق للمسؤولين المصريين على إزالة ميكروفون قناة الجزيرة أكثر من مرة من على طاولات الاجتماع.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحدث فيها هذا الموقف، غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان بطل المعارك السابقة مع ميكروفون الجزيرة؛ حيث أصر على إبعاد الميكروفون لدى بدء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد، والذي انعقد بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وقبلها بأسبوعين قام شكري بإلقاء ميكرفون الجزيرة على الأرض خلال جلسة أخرى من مفاوضات السد الإثيوبي.

وكانت المباحثات بشأن سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر فيما يتعلق بإجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.

وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين وحذر محللون مرارا من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.

ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد.

المصدر : الجزيرة
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