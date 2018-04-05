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سياسة|أفغانستان

شاهد: عشرات الضحايا في ضربة جوية بأفغانستان والأمم المتحدة تحقق

5/4/2018

قال قرويون في إقليم قندوز بشمال أفغانستان إنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية نفذتها الحكومة في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".

وتقول الحكومة الأفغانية إن هجوما نفذته القوات الجوية الأفغانية على اجتماع لطالبان، لكن مكتب حاكم الإقليم قال إن الهجوم، الذي وقع يوم الإثنين، أسقط عددا غير معروف من الضحايا المدنيين.

وسلطت الواقعة الضوء على مخاطر تعزيز استخدام القوة الجوية بموجب استراتيجية جديدة أعلنتها الولايات المتحدة العام الماضي في محاولة لإرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال سيد جان، أحد سكان منطقة داشتي أرتشي، إنه شارك في جنازتين جماعيتين لنحو 40 شخصا مضيفا أن إجراءات دفن أخرى اتخذت.

وتابع أن الهجوم الذي نفذ بطائرات هليكوبتر وقع أثناء مراسم دينية تقام بمناسبة إتمام شبان حفظ القرآن الكريم.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة إن محققيها في المنطقة لتحري "التقارير المزعجة" بتعرض مدنيين "لأضرار بالغة".

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأفغانية إن الضربة الجوية وقعت أثناء اجتماع للمسلحين، وأسفرت عن مقتل 35 على الأقل من طالبان وإصابة كثيرين آخرين. ونفى المسؤول التقارير بتعرض المدنيين لأضرار قائلا إن من بين القتلى اثنين من كبار قادة طالبان.

لكن زعماء في حكومة الإقليم، ومن بينهم الحاكم والشرطة، قالوا إن الضربة استهدفت اجتماعا لطالبان، لكنها أسقطت عددا غير محدد من الضحايا المدنيين.

وظهر في تسجيل فيديو بثته طالبان على الإنترنت جثث أربعة أطفال في أكفانها، كما تم تداول صور أخرى لأطفال وبالغين يعالجون في المستشفى.

وقالت طالبان يوم الإثنين إن الضربة الجوية قتلت 150 من رجال الدين والمدنيين ونفت وجود أي من مقاتليها في الموقع.

المصدر : وكالات
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