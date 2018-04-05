السلطات الماليزية تحل حزب "مهاتير محمد" قبيل الانتخابات

حلت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، "الحزب الوطني الماليزي" الذي أسسه حديثا مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق قبيل الانتخابات، بحجة عدم تقديم الحزب أوراقا لازمة لتسجيله.

ونقلت قناة "شانيل نيو آسيا" السنغافورية عن مسؤول بالحزب (لم تسمه) قوله "سجِل جمعيات ماليزيا (جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الداخلية) أبلغنا اليوم رسميا بأنه تم إلغاء تسجيل الحزب".

وأضاف أنّ قرار وقف التسجيل "بات ساريا منذ لحظة صدوره".

غير أنه يحق للحزب الحق في الاستئناف على قرار "سجِل جمعيات ماليزيا" في مدة أقصاها 30 يوما.

وفي السياق، تشير تقارير إعلامية إلى أنه من المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات العامة الماليزية قريبا، حيث يتوقع أن يصدر رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قرارا بحل البرلمان غدا الجمعة.

وفي حال اتخذ "عبد الرزاق" قرار حل البرلمان، لن يشارك مرشحو حزب مهاتير محمد باسم الحزب أو شعاره، إثر قرار حل الحزب.

يشار أن الانتخابات العامة كانت مقررة في الأصل في أغسطس/ آب المقبل.

وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، اختارت المعارضة الماليزية الدفع بمهاتير محمد في الانتخابات العامة المقبلة لترشيحه فيما بعد لمنصب رئيس الوزراء، بعد 14 عاما من تركه المنصب في 2003.

ويتزامن ذلك مع مواجهة رئيس الوزراء الحالي، نجيب عبد الرزاق، فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

ومهاتير محمد (92 عاما) هو صاحب أطول فترة حكم في آسيا بصفة رئيس حكومة، وبفضله أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوبي آسيا والعالم الإسلامي.