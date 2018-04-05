الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا استهدف صهاريج تخزين أرامكو

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون على صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، (الأربعاء) إنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره نحو الساعة 21:30 (18:30 بتوقيت غرينتش) وقد أدى ذلك إلى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية. وأضاف أنه لم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار.

وقالت شركة أرامكو على تويتر إن جميع مرافقها في جازان آمنة وتعمل بشكل طبيعي.

كانت وكالة سبأ للأنباء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية، قد قالت إن الحوثيين أطلقوا الصاروخ على صهاريج تخزين تابعة لأرامكو في جازان.

وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بعد أن شن الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن سلسلة من الهجمات الصاروخية على السعودية والتي قال التحالف إنه تم اعتراضها.

وأدى سقوط شظايا صاروخ إلى مقتل شخص في الرياض في أول وفاة تشهدها العاصمة الرياض جراء الحرب اليمنية.

وتتهم السعودية إيران بتقديم صواريخ للحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد. وتنفي طهران والحوثيون ذلك الاتهام.

وتدخلت السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين في حرب اليمن في عام 2015 وذلك لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. وتقول الأمم المتحدة إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم جراء القتال.