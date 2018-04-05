استشهاد فلسطيني استهدفته طائرة إسرائيلية في غزة

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، فجر الخميس، عن انتشال طواقم الإسعاف جثمان شهيد، بعد استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصدر طبي في مجمع الشفاء، بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عثرت على جثمان الشهيد (ما زال مجهول الهوية)، في منطقة دوار ملكة شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ونقل جثمان الشهيد إلى المستشفى عبارة عن أشلاء ممزقة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب شادي حمدان الكاشف (34 عامًا) من سكان رفح، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه بعد إصابته بعيار ناري في الرأس يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وكان خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في ذات المنطقة خلال مواجهات مع الاحتلال.

ويرتفع بذلك عدد شهداء "مسيرات العودة الكبرى" منذ يوم الجمعة الماضي في القطاع، إلى 20 شهيدًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500 آخرين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية، بإصابة ثلاثة صيادين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة بحر مدينة غزة، على بعد 4 أميال بحرية.

ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.