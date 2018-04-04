25 برلمانيا أردنيا يطالبون بعدم عودة سفير إسرائيل لبلدهم

قال يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني إن 25 نائباً في المجلس وقعوا مذكرة تُطالب بعدم عودة السفير الإسرائيلي لبلادهم.

ونقلت وكالة الأناضول عن السعود أنه "تم تسليم المذكرة الثلاثاء للأمانة العامة للمجلس". ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الأردني 130 نائبا.

وأوضح السعود أن الموقعين على المذكرة يريدون عدم وجود تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل بشكل نهائي، رغم تفاهمات البلدين عقب حادثة سفارة تل أبيب بعمان في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن الأردن موافقته على استقبال أمير فايسبرود، الذي قررت الحكومة الاسرائيلية تسميته سفيرا جديدا لها لدى المملكة الأردنية.

وتم إغلاق السفارة الإسرائيلية في يوليو/ تموز 2017، بعد مقتل مواطنيْن أردنييْن اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي، في إحدى الشقق التابعة للسفارة بعمان، في الشهر نفسه.

ولكن في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن وإسرائيل التوصل إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيليْن الأردنيين والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن.

وطلب الأردن تغيير السفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عنات شلاين، الموجودة في إسرائيل منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.