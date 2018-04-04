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سياسة

فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية

فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
4/4/2018

وسعت شركة فيسبوك نطاق إجراءاتها ضد ما تراها "أنشطة خبيثة " تستغل منصتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها حذفت حسابات وصفحات روسية مرتبطة بوكالة لتوجيه الرأي العام اتهمت من قبل مدعين أمريكيين بأنها نشرت تدوينات زائفة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي فاز فيها ترمب عام 2016.

وأضافت فيسبوك أن الكثير من المقالات والصفحات المحذوفة تخص وكالة الأخبار الاتحادية، التي يقع مقرها في روسيا وتسمى اختصارا باسم (فان)، وأن الفريق الأمني في فيسبوك خلص إلى أنها كانت متداخلة تكنولوجيا وهيكليا مع وكالة أبحاث الإنترنت التي يقع مقرها بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك في مقابلة مع (رويترز) إن الوكالة "تصرفت مرارا لخداع الناس واستغلالهم في أنحاء العالم ولا نريدهم في فيسبوك بعد الآن".

وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالعالم ضغوطا لتحسين تعاملها مع البيانات بعدما كشفت عن أن معلومات بشأن 50 مليون مستخدم لفيسبوك انتهى بها المطاف على نحو خاطئ في قبضة شركة "كمبردج أناليتيكا "للاستشارات السياسية.

ولم تحذف فيسبوك في السابق سوى حسابات زائفة وحسابات تنشر أخبارا زائفة.

لكن زوكربرغ قال إن السياسة الجديدة ستشمل أيضا محتوى مشروعا ينشره الفاعلون أنفسهم.

وقال "الواضح من الأدلة التي جمعناها أنها (وكالة أبحاث الإنترنت) هي التي تتحكم وتشغل هذه المنظمات".

وكشفت فيسبوك في سبتمبر/ أيلول عن أن بعض الروس استخدموا فيسبوك للتدخل في السياسة الأمريكية بنشر تدوينات على شبكتها تحت أسماء زائفة في الشهور التي سبقت وأعقبت الانتخابات الأمريكية في 2016.

وكانت منظمة الإعلام الروسية (آر.بي.سي) قالت في العام الماضي إن (فان) ووكالة أبحاث الإنترنت كان لهما نفس العنوان في السابق واشتركا في أمور أخرى.

وتنفي روسيا أي دور لها في الانتخابات الأمريكية.

المصدر : رويترز
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