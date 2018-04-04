البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

صحيفة: الرئيس الأمريكي موضع تحقيق من دون اتهام

روبرت مولر المحقق الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية
روبرت مولر المحقق الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية
4/4/2018

يجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أنه لم يوجه إليه حاليا أي اتهام، بحسب ما أفادت الثلاثاء صحيفة (واشنطن بوست).

ويحقق مولر في احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، في تحقيق ندّد به الرئيس الأمريكي واعتبره استهدافا.

وأعلنت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن مولر يعتبر ترمب موضع تحقيق، ما يعني أنه ليس هناك حاليا ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات جنائية.

وأعلنت (واشنطن بوست) أن مولر أبلغ محامي ترمب بأنه يعد تقريرا يتناول ما فعله ترمب واحتمال إعاقته سير العدالة.

ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومدع عام فدرالي تم تعيينه في مايو/أيار الماضي محققا خاصا للتحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف شخصيا وراء حملة قرصنة وتضليل إعلامي للتأثير في الانتخابات الأمريكية وترجيح كفّة ترمب للفوز على منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)