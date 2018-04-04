صحيفة: الرئيس الأمريكي موضع تحقيق من دون اتهام

يجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أنه لم يوجه إليه حاليا أي اتهام، بحسب ما أفادت الثلاثاء صحيفة (واشنطن بوست).

ويحقق مولر في احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، في تحقيق ندّد به الرئيس الأمريكي واعتبره استهدافا.

وأعلنت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن مولر يعتبر ترمب موضع تحقيق، ما يعني أنه ليس هناك حاليا ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات جنائية.

وأعلنت (واشنطن بوست) أن مولر أبلغ محامي ترمب بأنه يعد تقريرا يتناول ما فعله ترمب واحتمال إعاقته سير العدالة.

ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومدع عام فدرالي تم تعيينه في مايو/أيار الماضي محققا خاصا للتحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف شخصيا وراء حملة قرصنة وتضليل إعلامي للتأثير في الانتخابات الأمريكية وترجيح كفّة ترمب للفوز على منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.