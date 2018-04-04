رويترز: إدارة ترمب تؤجل القمة الخليجية الأمريكية

قال خمسة مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستؤجل حتى سبتمبر/أيلول قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها شهر مايو المقبل.

وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة مايو/أيار مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترمب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الحالي مايك بومبيو في المنصب.

وأبلغت مصادر أخرى "رويترز" أن التأجيل إشارة أيضا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم نشر اسمه، تعليقا على التأجيل "هذا قرارنا بشكل كامل".

وأوضح المسؤول "لدينا جدول مزدحم للغاية في مايو مشيرا إلى أن ترمب قد يقابل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر المقبل وإلى أنه لم يتم حتى الآن التصديق على تعيين بومبيو خلفا لريكس تيلرسون.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن التأخير لا يرتبط بالتوتر بشأن قطر مضيفة أن "الرئيس ترمب ملتزم بحل النزاع الخليجي هذا الشهر".

واستقبل ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم 21 مارس/آذار. ومن المقرر أن يجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع المقبل كما سيجتمع بعد ذلك مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث عبر الهاتف مع أمير قطر اليوم الثلاثاء ومع العاهل السعودي الملك سلمان أمس، وأكد لكل منهما أهمية تسوية النزاع الخليجي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات التجارية وأوقفت حركة السفر مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب، وتنفي قطر التهم وتقول إن المقاطعة محاولة للنيل من سيادتها وكبح دعمها للإصلاح.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه جرى بحث القمة خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، وإنه كان هناك اتفاق على أن من الأفضل تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان الذي ينتهي في منتصف يونيو/حزيران.

وقال المسؤول الأمريكي "سنرى ما سيحدث من الآن وحتى ذلك الحين، لكن بناء على المناقشات التي جرت حتى اليوم من الصعب التفاؤل بحدوث تقارب".

لكن مسؤولين انخرطا في المناقشات قالا إنه ظهرت مؤخرا بوادر مرونة بما في ذلك من السعودية.