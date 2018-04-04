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سياسة

ترمب: إذا أرادت السعودية بقاءنا في سوريا فعليها أن تدفع

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض
3/4/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يفكر بشكل جدي في سحب قوات بلاده من سوريا، وإن على السعودية إذا رغبت في بقاء هذه القوات أن تدفع التكلفة.

وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء أن مهمة الولايات المتحدة الأساسية التي اقتربت من تحقيقها هي التخلص من تنظيم الدولة، مشيرا إلى أنه سوف يتخذ قرارا سريعا بالتنسيق مع الأطراف الأخرى في المنطقة بشأن ما يجب القيام به في سوريا.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية تبدي اهتماما كبيرا بقرارنا بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.  ولكن إذا أرادت المملكة بقاء قواتنا هناك، فربما عليها أن تدفع. ان بلادنا تقوم بأعمال كثيرة ولأسباب متعددة، وهي مُكْلِفَةٌ لبلادنا، بينما تُساعد تلك الأعمال دولا أخرى أكثر مما تساعدنا".

وتابع قائلا: "حققنا نجاحا كبيرا ضد (الدولة الإسلامية). سوف ننجح عسكريا في مواجهة أي أحد. لكن أحيانا يكون من المناسب العودة إلى الوطن، ونحن نفكر في ذلك بجدية شديدة.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2000 جندي في سوريا يقاتلون التنظيم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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