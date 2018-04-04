الكشف عن هويّة المُشتبه بتنفيذها هجوم (يوتيوب)

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المُشتبه في تنفيذها الهجوم المسلح على مقرّ شركة (يوتيوب) بمدينة سان برونو، تُدعى "نسیم نجفی أقدم" وتبلغ من العمر 39 عامًا.

وذكرت قناة "CNBC" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن "نسیم أقدم" استخدمت خلال الهجوم المسلّح، أمس الثلاثاء، مسدّسًا من عيار 9 ملم، وأشارت القناة إلى أن الحادث ليس هجومًا إرهابيًّا وفق اعتقاد السلطات الأمريكية المعنية.

وبدورها، قالت قناة "NBC Bay Area" إن "نسیم أقدم" نشرت عام 2017 فيديو عبر حسابها على يوتيوب واتّهمت فيه الأخيرة بممارسة التمييز ضدها من خلال فلترة (تصفية) الفيديوهات الخاصة بها.

كما أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن السلطات تدرس احتمال وجود علاقة بين "نسیم أقدم" وأحد المصابين في الهجوم.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه تمت إحاطته بشأن الحادث، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر "صلواتنا مع كل المعنيين".

وأكدت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن منفذة الهجوم داخل مقر يوتيوب في سان برونو تسببت بإصابة 4 أشخاص قبل أن تقدم على الانتحار.