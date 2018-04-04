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سياسة|السعودية

افتتاح أول دار سينما في السعودية الشهر الجاري

العقد الموقع يمنح الشركة الأمريكية حقوق فتح 30 - 40 دارا للسينما في السعودية خلال 5 سنوات
العقد الموقع يمنح الشركة الأمريكية حقوق فتح 30 - 40 دارا للسينما في السعودية خلال 5 سنوات
4/4/2018

قالت وكالة الأنباء السعودية إن أول دار عرض سينمائي في المملكة ستفتتح في 18 أبريل/ نيسان الجاري في العاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن وزارة الثقافة والإعلام منحت شركة إيه إم سي الأمريكية ترخيصا لفتح دور للعرض السينمائي في المملكة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه من المتوقع افتتاح ما بين 30 إلى 40 دارا للسينما في نحو 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة وما بين 50 إلى 100 دار في نحو 25 مدينة بحلول 2030.

وكان لدى السعودية بعض دور السينما في عقد سبعينيات القرن الماضي لكنها أغلقت. وأعلنت السلطات السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنه سيتم السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء السعودية
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