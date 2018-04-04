افتتاح أول دار سينما في السعودية الشهر الجاري

قالت وكالة الأنباء السعودية إن أول دار عرض سينمائي في المملكة ستفتتح في 18 أبريل/ نيسان الجاري في العاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن وزارة الثقافة والإعلام منحت شركة إيه إم سي الأمريكية ترخيصا لفتح دور للعرض السينمائي في المملكة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه من المتوقع افتتاح ما بين 30 إلى 40 دارا للسينما في نحو 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة وما بين 50 إلى 100 دار في نحو 25 مدينة بحلول 2030.

وكان لدى السعودية بعض دور السينما في عقد سبعينيات القرن الماضي لكنها أغلقت. وأعلنت السلطات السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنه سيتم السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018.