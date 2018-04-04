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سياسة

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

3/4/2018

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الزعيمين ناقشا أيضا عددا من القضايا الراهنة لاسيما مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشتركة في هذا المجال، كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن ترمب ناقش مع أمير قطر العقبات التي تعوق استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأكد على ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، مشيرا إلى أن ترمب شكر أمير قطر على التزامه باستعادة وحدة المجلس.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي تحدث أيضا مع الشيخ تميم عن سلوك إيران "الذي يزداد تهورا" في المنطقة، "والخطر الذي تمثله على الاستقرار".

وأشار البيان إلى أن ترمب تحدث يوم الإثنين مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بشأن الأزمة الخليجية وملفات إقليمية أخرى من بينها سوريا واليمن.

وأكد ترمب للملك سلمان أهمية حل الخلاف الخليجي، كما تحدث إليه عن الأزمة في سوريا وعن اليمن.

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد أصدرتا إعلانا مشتركا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عقب جلسات الحوار الإستراتيجي بينهما في واشنطن.

وأكدت الولايات المتحدة في ذلك الإعلان استعدادها للعمل مع قطر لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة الأرضي القطرية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أشادت بدور قطر في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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