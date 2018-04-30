وزير الخارجية الأمريكي: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" في تعليق على العنف الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مع قطاع غزة.

كما حث بومبيو، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة، الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف التواصل السياسي.

جاءت تصريحات بومبيو في مؤتمر صحفي في عمان مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه مستعد للقبول بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مضيفا أنه من الممكن التوصل لحل يرضي الطرفين.

وهذه أول تصريحات موسعة يدلي بها بومبيو منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بالأردن بعد زيارته لإسرائيل "وبالنسبة لحل الدولتين، ستتخذ الأطراف القرار في نهاية المطاف. نحن مستعدون بالتأكيد لحل يرضي الطرفين بوصفه نتيجة ممكنة".

وتابع "يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين التواصل السياسي. نحث الفلسطينيين على العودة إلى الحوار السياسي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيدعم حل الدولتين إذا ما اتفق عليه الطرفان. ويعكف البيت الأبيض على إعداد خطة جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويرفض الفلسطينيون الجهود الأمريكية لتحقيق السلام منذ أن قرر ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

والعاصمة الأردنية هي آخر محطة لبومبيو في المنطقة قبل عودته إلى واشنطن إذ لم يدخل بعد وزارة الخارجية. فبعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية يوم الخميس غادر بومبيو على الفور متوجها إلى بروكسل لحضور اجتماع ثم قام بزيارة لدول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو وهو يقف إلى جوار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "إن (السلام في الشرق الأوسط) أولوية كبيرة للولايات المتحدة لتقديم أي مساعدة بوسعنا حتى يتمكن الطرفان بالتوصل إلى حل لهذا الصراع المهم وطويل الأمد بشكل غير معقول".

وعلى الصعيد السوري، قال بومبيو إن الولايات المتحدة "على اتفاق تام" مع الأردن فيما يخص سوريا بما في ذلك الحفاظ على "منطقة خفض تصعيد" في الجنوب.

وأضاف "نرى أن دولا كثيرة من بينها الولايات المتحدة ستلعب دورا مهما في تحقيق وقف التصعيد والحل السياسي النهائي في سوريا".