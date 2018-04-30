كوريا الشمالية توحد توقيتها مع الجنوبية كبادرة حسن نية

ستُقدّم كوريا الشمالية ساعتها ثلاثين دقيقة إلى الأمام للعودة إلى التوقيت المحلي نفسه الذي تعتمده كوريا الجنوبية، وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين.

ومنذ العام 2015 لا تتشارك الكوريتان التوقيت نفسه، ذلك أنّ الشمال كان أعلن في شكل مفاجئ وقتذاك أنّ كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى الوراء ثلاثين دقيقة.

وأوضحت بيونغ يانغ في ذلك الوقت أنّ قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.

لكنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وعد بإعادة التوقيت نفسه مع سول، وذلك خلال قمة تاريخية جمعته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجمعة.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء بذلك تصريحا كانت أدلت به الأحد الرئاسة الكورية الجنوبية التي ذكرت أنّ كيم أعلن خلال قمة بانمونجوم عن بادرة حسن نية.

وكان كيم قد عبّر عن "تصميمه على توحيد الساعتين المحليتَين" في قرار سيشكل "الخطوة العملية الأولى للمصالحة والوحدة الوطنية"، بحسب الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء.

ونتيجة ذلك، أصدر البرلمان الكوري الشمالي الإثنين مرسوما بشأن إعادة كوريا الشمالية إلى التوقيت المحلي نفسه مع الجنوب وذلك ابتداء من السبت 5 أيار/مايو، وفق ما ذكرت الوكالة نفسها.

ورحّب الناطق باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان بـ"خطوة رمزية" تعكس الرغبة في تحسين العلاقات بين البلدين الجارين، ومن المقرر أن تجمع قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكيم بحلول حزيران/يونيو.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد أنّ الدبلوماسية يجب أن تكون الوسيلة للتوصل إلى حل مع كوريا الشمالية.

وأعلنت سول الأحد أن كوريا الشمالية عرضت أيضا إغلاق الموقع الذي تجري فيه تجاربها النووية في أيار/مايو ودعت خبراء أمريكيين لزيارته.