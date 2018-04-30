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سياسة|مصر

علاء مبارك ينتقد "تجاهل" أبو الغيط لوالده في ذكرى تحرير سيناء

الرئيس المصري الأسبق مبارك مع نجليه علاء وجمال مبارك
الرئيس المصري الأسبق مبارك مع نجليه علاء وجمال مبارك
30/4/2018

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك (1981-2011) أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إثر ما اعتبره تجاهلاً لاسم والده في ذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها علاء مبارك، عبر موقع تويتر، تعليقا على كلمة ألقاها أبو الغيط السبت، احتفالاً بذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، والتي توافق 25 أبريل/ نيسان سنويا.

وقال أبو الغيط، آخر وزراء خارجية عهد مبارك، في كلمته، إنه بعد وفاة الرئيس الأسبق، أنور السادات (1970-1981)، تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية، وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة، وتفرض الانسحاب في 25 أبريل (نيسان) 1982، ويُرفع العلم المصري عاليًا.

ولم يذكر أبو الغيط اسم مبارك، الذي خلف السادات 1981، وأطاحت به ثورة شعبية، عام 2011. ما دفع علاء مبارك، الأحد، إلى انتقاد أبو الغيط، متسائلاً بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها (أبو الغيط) في كلمته، هل نسي اسم القيادة الجديدة (في إشارة إلى والده مبارك).

فيما قال أبو الغيط، في مقابلة متلفزة على فضائية مصرية خاصة بُثت مساء الأحد، إن كل رؤساء مصر لهم إنجازات لا يمكن للتاريخ أن يغفلها.

وبشأن مبارك قال إن له العديد من "الإنجازات، والتاريخ كفيل بأن يعطيه حقه، ويتحدث عن أخطائه، لا يوجد إنسان على وجه الأرض ليس له أخطاء، قد يكون ذلك بعد 10 أو 50 سنة".

وفي 19 مارس/ آذار 1989، رفع مبارك العلم المصري فوق أرض مدينة طابا بسيناء، بعد استعادتها من إسرائيل بالتحكيم الدولي، لتستعيد مصر السيادة الكاملة على سيناء.

واحتلت إسرائيل سيناء كاملة، عام 1967، واستعادت مصر جزءا منها في حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، قبل استعادة الجزء الأكبر في 25 إبريل/نيسان 1982، وفق اتفاقية سلام بين البلدين.

المصدر : الأناضول
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