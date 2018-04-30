شاهد: هنية يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فورية

لوّح إسماعيل هينة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية باتخاذ مواقف تنزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية، في حال استمرار حالة الانفراد التي تتبناها حركة فتح.

وقال هنية في خطاب ألقاه في مدينة غزة، اليوم الإثنين، قبيل ساعات من انطلاق جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة مساء اليوم، إنه إذا استمرت حالة الانفراد، سنضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابت الشعب ومصالحه العليا، وتمثيله الحقيقي، وذلك عبر التشاور مع المجموع الوطني، مضيفا أن حماس لن تقبل الاستمرار في الحلقة المفرغة، وترفض الانفراد بالمنظمة، بل ستسعى لبناء موقف جديد لصالح المشروع الوطني الجامع.

وأوضح هنية أن الحركة ستعيد النظر في مواقفها بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، طالما أن قادتها تغلق الأبواب في وجه الكل الفلسطيني، مشددا على ضرورة إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني، ووفق كل الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية التي عقدت في القاهرة وبيروت.

وقال هنية إن استمرار القيادة الفلسطينية في الامتناع عن اتخاذ مواقف صحيحة وجادة لبناء الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، سيلقي بها في طريق منفصل عن طريق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن انعقاد المجلس الوطني، مساء اليوم، يأتي في إطار المؤامرات على القضية الفلسطينية سواء كان ذلك بوعي أو بدون وعي، كما قال.

وبيّن هنية أن رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد المؤتمر تأتي بهدف الحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والانفراد بالقرار الوطني.

وذكر هنية أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل إلا فريقاً يُصرُّ على طريق المفاوضات ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية، وقال هنية إن الإصرار على حشر منظمة التحرير في مربع خاص لفريق دون الكل الوطني لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، نحن نرفض هذا الواقع ، وسيواجه بموقف شعبي ووطني حاسم.

وقال إن حركته لن تعترف بالقرارات التي ستصدر عن الجلسة، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يتشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية.

وفي شأن آخر، قال هنية إن الأولوية الاستراتيجية لحركته تتمثل اليوم في إسقاط صفقة ترمب، وعدم السماح بتمريرها.

وأكّد على أن حركته ستحمي مسيرة العودة التي أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعت حصار غزة على نهاية الطريق واعتبر مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت بغزة نقلة نوعية في مجال المقاومة الشعبية.

وتطرق هنية، في نهاية خطابه إلى قضية التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في قطاع غزة، وقال إن الانفجار كان يهدف إلى نسف المصالحة الفلسطينية، وإن الهدف من التفجير الذي تعرض له الحمد الله، هو تنفيذ حزمة إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها مجزرة الرواتب.

ومن المقرر أن تبدأ مساء اليوم جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط مقاطعة من حركة حماس والجهاد الاسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكانت حماس قد حذرت في السابق من عقد هذه الجلسة، وطالبت بتأجيلها.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

وحتى الآن، لم تنضم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تعترف بها غالبية دول العالم، كممثل للشعب الفلسطيني.