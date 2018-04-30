شاهد| نتنياهو: إيران لديها مشروع سري لامتلاك أسلحة نووية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الاثنين) إن إيران كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف "واصلت إيران الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززت تلك الخبرة بعد توقيع اتفاق 2015 مع القوى العالمية".

وتابع نتنياهو "نفى قادة إيران مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية، الليلة أنا هنا لأقول لكم شيئا واحدا: إيران تكذب".

وأضاف "بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 كثفت إيران جهودها لإخفاء ملفاتها السرية في 2017 ونقلت ملفات أسلحتها النووية إلى موقع سري للغاية في طهران".

وقال نتنياهو إن إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف تحتوي على معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنه بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، أخفت إيران العديد من الوثائق التي احتوت على معلومات عن برنامج نووي لتطوير ما يعادل "خمسة قنابل على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية".

وتابع "إيران خططت على أعلى المستويات لمواصلة تصنيع أسلحة نووية" وهذه المعلومات يتم التحقق منها من جانب الولايات المتحدة.

من جانبه سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بـ "الراعي الكذاب" الذي لا يقلع عن عادته، وقال إنه يحاول من جديد إطلاق أكاذيبه عن البرنامج النووي الإيراني.