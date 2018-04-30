شاهد: تعيين مسلم وزيرا للداخلية في بريطانيا

اختارت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية البريطانية بعد استقالة الوزيرة السابقة في فضيحة تتعلق بالهجرة.

وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان تعيين جاويد الذي كان شغل سابقا منصب وزير المجتمعات البريطاني.

وجاويد، وزير الجاليات البريطاني السابق، هو أول سياسي من الأقليات يتولى واحدة من أكبر أربع وظائف في الحكومة البريطانية.

واستقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود مساء أمس الأحد قائلة إنها "ضللت عن غير قصد" المشرعين حول ما إذا كان لدى الحكومة أهداف ترحيل.

وبدأ الغضب عندما ذكرت صحيفة (الغارديان) أن بعض الأشخاص الذين جاؤوا إلى المملكة المتحدة من منطقة البحر الكاريبي بعد الحرب العالمية الثانية منعوا مؤخرا من الحصول على الرعاية الطبية في بريطانيا أو جرى تهديدهم بالترحيل لأنهم لم يتمكنوا من استصدار أوراق تثبت حقهم في العيش هنا.

وأعرب جاويد، الذي جاء والداه من باكستان، عن غضبه من معاملة مواطني المملكة المتحدة، وقال لصحيفة صنداي تلغراف "يمكن أن يحدث ذلك لي أنا".

وتشكل استقالة راد التي تولت منصب ماي في 2016 ضربة قوية لرئيسة الحكومة التي تواجه في الثالث من أيار/مايو انتخابات محلية مهمة لحكومتها التي تعاني الانقسام بسبب (بريكست) ولا تملك سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان.