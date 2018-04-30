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سياسة

رئيس كوريا الجنوبية: يجب منح جائزة نوبل للسلام لترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
30/4/2018

قال الرئيس مون جيه-إن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.

وقال مسؤول البيت الأزرق الرئاسي الذي أدلى بإفادة لوسائل الإعلام إن مون قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء "الرئيس ترمب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام. ما نحتاجه هو السلام فحسب".

وتعهد مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الجمعة بإنهاء الإعمال العدائية بين البلدين والعمل نحو "نزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية في أول قمة بين الكوريتين في أكثر من عقد.

ويعد ترمب لعقد قمة مع كيم في أواخر مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران.

وقال المسؤول إن تلك القمة المقبلة كانت الموضوع الرئيسي عندما تبادل كيم ومون حديثا خاصا خلال قمتهما على الحدود.

وفي يناير/كانون الثاني قال مون إن ترمب "يستحق أن ينسب له فضل كبير في عقد محادثات بين الكوريتين. من الممكن أن يكون ذلك نتاج العقوبات والضغوط التي قادتها الولايات المتحدة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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