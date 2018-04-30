خامنئي: أمريكا تؤجج الأزمة وتحرض السعودية لمواجهة إيران

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بمحاولة تأجيج "أزمة إقليمية" بتحريض السعودية على مواجهة طهران وذلك بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرياض.

ودعا خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني (الاثنين) الولايات المتحدة إلى "ترك" الشرق الأوسط الذي وصفه بأنه بيت إيران وقال إن الهزيمة ستلحق بأية قوة تسعى لتحدي بلاده.

وقال خامنئي "إحدى طرق مواجهة إيران هي تحريض حكام في المنطقة يفتقرون إلى الخبرة" في إشارة فيما يبدو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما.

وأضاف" يحاول الأمريكيون تحريض السعودية ضد طهران، وهدفهم تأجيج الأزمة الإقليمية، ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين".

وتابع قائلا "إذا اكتسبت هذه الحكومات المزيد من الحكمة فلن تواجه إيران. وإذا واجهت إيران فستهزم".

وتأتي تصريحات خامنئي بعد يوم من لقاء بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان في الرياض خلال جولة بالمنطقة.

وقال بومبيو أمس (الأحد) إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من "أنشطة إيران الخبيثة المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وفي رد فيما يبدو على تلك التصريحات قال خامنئي إن إيران لا تعتزم الحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

وقال "الأمريكيون هم الذين يجب عليهم ترك… الشرق الأوسط وغرب آسيا والخليج الفارسي بيتنا".

وتتنافس طهران مع الرياض على النفوذ الإقليمي من خلال حروب بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ويدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية بقوة في جهودها لمواجهة النفوذ الإيراني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران ستواصل دعم أصدقائها في المنطقة رغم ضغوط واشنطن للحد من النفوذ الإيراني.

وأضاف "ستؤدي الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية إلى تفاقم زعزعة استقرار الشرق الأوسط والمزيد من الأزمات في المنطقة".

وعلق قاسمي على ما قاله بومبيو بخصوص إيران قائلا "تصريحات بومبيو ادعاءات متكررة ولا أساس لها، والتواجد الاستشاري الإيراني في بلدين جارين سيستمر ما دام الحالة والظروف تتطلب ذلك"

مشيرا إلى أن الحكومات الشرعية هناك تسمح بهذا الوجود.

ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات شديدة للسياسات السعودية في المنطقة، وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن الشراكة الأمريكية السعودية "تستهدف ضرب استقرار المنطقة وتعزّز سباق التسلح"، وشددت الوزارة على أن إيران ستواصل وجودها في المنطقة رغم ضغوط واشنطن للحد من النفوذ الإيراني.

واتهمت طهران سياسات الرياض بأنها تقوم على مغامرات وانعدام الخبرة وإشعال الحروب بالمنطقة، كما وصف البيان الاتهامات السعودية والأميركية والإسرائيلية لإيران وحضورها العسكري ببعض دول المنطقة بأنها فارغة ولا أساس لها، وقالت الخارجية الإيرانية إن السعودية "تحاول التستر على جرائمها بحق اليمنيين عن طريق اتهاماتها المتكررة لإيران".

وأكد بومبيو خلال زيارته للرياض أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ما لم "تصلحه" الدول الأوربية الموقعة عليه.

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو/ أيار "لإصلاح العيوب الرهيبة" في الاتفاق النووي وإلا فإنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران.

وينص الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وحذر خامنئي من أن طهران لن تبقى في الاتفاق إلا إذا احترمته الأطراف الأخرى التي وقعت عليه وإنها "ستمزق" الاتفاق إذا انسحبت واشنطن منه.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوربي إن واشنطن لا تستطيع إلغاء اتفاق من طرف واحد بعدما صادق عليه قرار للأمم المتحدة. لكن الدول الخمس والاتحاد يدعون إيران إلى الحد من نفوذها الإقليمي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وأكد مسؤولون إيرانيون (الاثنين) أن طهران لا تعتزم وقف تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله "عبر توجيه الاتهامات لإيران، يريد الأمريكيون تبرير وجودهم في الشرق الأوسط وبيع أسلحة لدول المنطقة".