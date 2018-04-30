البث الحي
سياسة

تقرير إسرائيلي: بن سلمان يعتبر القيادة الفلسطينية عقبة رئيسية أمام السلام

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
30/4/2018

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتقد القيادة الفلسطينية بقسوة، معتبرا أنها على الأرجح العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت صحيفة " إسرائيل اليوم " في نسختها الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين إن هذا الانتقاد جاء وفقا لتقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية عن مضمون اللقاء الذي جمع الشهر الماضي ولي العهد السعودي مع قيادات منظمات يهودية في نيويورك، خلال زيارة بن سلمان للولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن انتقادات بن سلمان جاءت جراء ما وصفه بفشل القيادة الفلسطينية طوال العقود الأربع الماضية في تحقيق السلام مع إسرائيل عبر عملية سلام استمرت طوال تلك الفترة.

وذكر التقرير أن بن سلمان قال :" طوال السنوات الأربعين الماضية، فإن القيادة الفلسطينية قامت بتفويت الفرصة تلو الأخرى، ورفضت كل العروض التي قدمت إليها."

ووفقا للتقرير فإن عن ولي العهد السعودي قال إن "الوقت حان لأن يقبل الفلسطينيون عروض السلام وأن يقبلوا الجلوس على طاولة التفاوض أو أن عليهم أن يغلقوا أفواههم ويتوقفوا عن الشكوى."

وعلقت الصحيفة الإسرائيلية على تصريحات ولي العهد السعودي بالقول إن هذا التعليق يتشابه جزئيا مع ما قاله الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم آبا إيبان من أن الفلسطينيين لم يفوتوا أي فرصة لتضييع كل فرصة ممكنة لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وخلصت الصحيفة الإسرائيلية للقول إن تلك التصريحات بمثابة دليل جديد على أن التيار الرئيس في العالم العربي بدأ يفقد صبره مع القيادة الفلسطينية ولم يعد يرى أن القضية الفلسطينية في قلب الأجندة العربية الأوسع، على حد وصف الصحيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)