تقرير إسرائيلي: بن سلمان يعتبر القيادة الفلسطينية عقبة رئيسية أمام السلام

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتقد القيادة الفلسطينية بقسوة، معتبرا أنها على الأرجح العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت صحيفة " إسرائيل اليوم " في نسختها الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين إن هذا الانتقاد جاء وفقا لتقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية عن مضمون اللقاء الذي جمع الشهر الماضي ولي العهد السعودي مع قيادات منظمات يهودية في نيويورك، خلال زيارة بن سلمان للولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن انتقادات بن سلمان جاءت جراء ما وصفه بفشل القيادة الفلسطينية طوال العقود الأربع الماضية في تحقيق السلام مع إسرائيل عبر عملية سلام استمرت طوال تلك الفترة.

وذكر التقرير أن بن سلمان قال :" طوال السنوات الأربعين الماضية، فإن القيادة الفلسطينية قامت بتفويت الفرصة تلو الأخرى، ورفضت كل العروض التي قدمت إليها."

ووفقا للتقرير فإن عن ولي العهد السعودي قال إن "الوقت حان لأن يقبل الفلسطينيون عروض السلام وأن يقبلوا الجلوس على طاولة التفاوض أو أن عليهم أن يغلقوا أفواههم ويتوقفوا عن الشكوى."

وعلقت الصحيفة الإسرائيلية على تصريحات ولي العهد السعودي بالقول إن هذا التعليق يتشابه جزئيا مع ما قاله الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم آبا إيبان من أن الفلسطينيين لم يفوتوا أي فرصة لتضييع كل فرصة ممكنة لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وخلصت الصحيفة الإسرائيلية للقول إن تلك التصريحات بمثابة دليل جديد على أن التيار الرئيس في العالم العربي بدأ يفقد صبره مع القيادة الفلسطينية ولم يعد يرى أن القضية الفلسطينية في قلب الأجندة العربية الأوسع، على حد وصف الصحيفة.