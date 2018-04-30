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بدء محاكمة إسرائيليين خططا لتنفيذ عمل "إرهابي" في الحج

السعودية..محاكمة إسرائيليين اثنين خططا لتنفيذ عمل إرهابي بالحج
السعودية..محاكمة إسرائيليين اثنين خططا لتنفيذ عمل إرهابي بالحج
30/4/2018

بدأت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، محاكمة شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية بتهم بينها التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية والتخطيط لتنفيذ عمل "إرهابي" خلال موسم الحج.

وقالت جريدة (الرياض) المحلية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، بدأت، اليوم، أولى جلسات محاكمة شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية قدما للمملكة بقصد جمع معلومات للموساد الإسرائيلي.

وبيّنت الصحيفة، أن لائحة التهم الموجهة لهما أيضا ادعاء المتهم الأول أنه المهدي المنتظر، وتأييده لتنظيم الدولة وتخطيطه لزعزعة أمن الحج.

بدورها أوضحت جريدة (عكاظ) المحلية، أن المتهمين في تلك القضية هما عربيان يحملان الجنسية الإسرائيلية، وأشارت إلى أنهما قدِما للمملكة بجوازي سفر أردنيين للعمرة.

وأضافت أنهما متهمين بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي بالتجسس على المملكة، وسعيهما لتنفيذ عمل "إرهابي" خلال موسم الحج لصالح تنظيم الدولة. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن محاكمة إسرائيليين داخل السعودية، فيما تعد محاكمة جواسيس غير إسرائيليين لصالح تل أبيب أمر نادر في المملكة.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما.

ومع ذلك فقد غذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات بأن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.

وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود استمرت عامين.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل خمس سنوات حكما في قضية مشابهة، حيث حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

المصدر : الأناضول + رويترز
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