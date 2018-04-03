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سياسة|الإمارات

وول ستريت جورنال: مولر يضم لتحقيقه شركة إسرائيلية نفّذت مشاريعَ للإمارات

روبرت مولر، المحقق الخاص بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016
روبرت مولر، المحقق الخاص بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016
3/4/2018

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن روبرت مولر، المحققَ الخاص بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ تحقيقا مع شركة إسرائيلية نفذت مشاريع للإمارات بشأن حرب اليمن.

وأوضحت أن مولر بدأ تحقيقات مع شركة ويكيسترات للاستشارات، التي تُنفذ عقودا في دولة الإمارات، وذلك ضمن إطار التوسع في التحقيق بشأن النفوذ الأجنبي في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن الشركة المذكورة تأسست في إسرائيل عام ألفين وعشرة، وتقدم استشارات للإمارات بشأن حرب اليمن، وبالتحديد كيفيّةِ استهداف جماعة الإخوان المسلمين هناك، وهي جماعة تعتبرها الإمارات والسعودية مُهدِّدا للأمن الإقليمي.

وأشارت إلى أن التحقيق يشمل شخصيْن شاركا في تأسيس الشركة هما جويل زامل ودانييل غرين، ويتركز التحقيق على علاقة زامل بجورج نادر، مستشارِ ولي عهد أبو ظبي، الذي يتمتع بعلاقاتٍ داخل البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين جورج نادر وجويل زامل تتصف بالغموض. وكلاهما سعى إلى بناء علاقات مع مسؤولين أمريكيين مع بدء ولاية ترمب.

المصدر : صحف أمريكية
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