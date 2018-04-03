نتنياهو يلغي اتفاقا مع الأمم المتحدة بعد يوم واحد من توقيعه

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا مع الأمم المتحدة يتعلق بإعادة توطين اللاجئين الأفارقة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاتفاق.

ويعمل الإتفاق على إعادة توطين نحو 16 ألفا من طالبي اللجوء الأفارقة في دول غربية مقابل نفس العدد في إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان: "استمعت باهتمام إلى الكثير من التعليقات على الاتفاق … ونتيجة لذلك، وبعد إعادة تقييم المزايا والعيوب، قررت إلغاء الاتفاق".

وأضاف: "رغم القيود القانونية والدولية الصعبة، والآخذة في التزايد، سنمضي في العمل بحزم لاستنفاد كافة الخيارات المتاحة أمامنا لإخراج المتسللين".

وانتقدت جماعات مناهضة للمهاجرين وسياسيون من داخل حزب نتنياهو الاتفاق، الذي كان من شأنه أن ينهي أكثر من عقد من الغموض بشأن القسم الأكبر من طالبي اللجوء في إسرائيل. وتضغط الحكومة بشكل متزايد على المهاجرين من أجل مغادرة إسرائيل من خلال التوقيف واستقطاعات الأجور.