البث الحي
سياسة|فرنسا

فرنسا: عمال السكك الحديدبة يواجهون ماكرون في إضراب متواصل

3/4/2018

تواجه فرنسا الثلاثاء أول موجة من إضرابات متواصلة في السكك الحديدية والتي من المتوقع أن تسبب حالة من الفوضى.

ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية(إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوربي.

وآخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيء. وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل وأجبرت رئيس الوزراء آلان جوبيه على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها.

ولكن الاتحادات الفرنسية أضعف مما كانت عليه في 1995 كما أنها غير موحدة في ردها على إصلاحات ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.

وقال استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب ونًشر يوم الأحد إن أكثر من نصف الشعب الفرنسي يرى أن خطة الإضراب غير مبررة.

وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة لو جورنال دو ديمانش إن"الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضىليس لها مبرر".

وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا أنه سيشارك فيه. وقالت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثماني خطوط للقطار الفائق السرعة.

وستواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا ولن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وقالت الشركة إن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل في حين أن خدمة يوروستار التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات.

ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا. وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها.

وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.

ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.      

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)